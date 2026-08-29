Er is één moment in de cyclus waarop de zin merkbaar oploopt — en het is niet het moment dat de meeste mensen denken. Niet vlak vóór de menstruatie, niet tijdens de bloeding, maar precies daartussenin. Ongeveer veertien dagen vóór de volgende menstruatie tikt het verlangen aan, bij singles net zo hard als bij stellen. Toch is de cyclus geen dienstregeling. Wie hem behandelt als een spoorboekje voor seks , komt bedrogen uit. Wie hem als een grofmazig kompas gebruikt, kan er wel degelijk iets aan hebben.

Geen aan-uitknop, wel een dimmer

Het populaire beeld — vrouwen kleden zich rond de eisprong opvallend sexy, vallen dan op ander type mannen en willen vreemdgaan — houdt in serieus dagboekonderzoek geen stand. Wat wel overeind blijft: het seksueel verlangen loopt in de dagen richting de eisprong op en bereikt ongeveer veertien dagen voor de volgende menstruatie een piek. Bij singles gebeurt precies hetzelfde. De lust kan zich richten op de eigen partner, maar net zo goed op fantasieën over anderen. De cyclus is geen schakelaar, hooguit een dimmer die subtiel op en neer gaat. Bij de ene vrouw is de uitslag stevig, bij de ander nauwelijks merkbaar.

"Het verlangen kan zich richten op de eigen partner, maar zich net zo goed uiten in fantasieën over anderen."

Waarom die piek: oestrogeen doet het zware werk

Vlak voor de eisprong stijgt het oestrogeenniveau naar een hoogtepunt. Daarnaast is er een klein testosteronpiekje, dat vaak overschat wordt. Belangrijker is wat oestrogeen fysiek doet: het cervixslijm wordt vloeibaarder en overvloediger, de doorbloeding van vulva en vagina neemt toe. De intieme zone is dan vochtiger en gevoeliger — en dat kan op zichzelf al opwindend werken. Na de eisprong neemt progesteron het over, en dat hormoon staat eerder voor rust, terugtrekken en een gedempte lust. Vlak voor de menstruatie voelen vulva en vagina vaak droger aan.

"De intieme zone is dan vochtiger en goed doorbloed. Wanneer je merkt dat er meer vocht en beweging is, kan dat behoorlijk opwindend werken."

Menstruatie: geen taboe, soms juist meer zin

Een deel van de vrouwen meldt tijdens de menstruatie juist méér zin. Dat is niet gek: ook dan zijn de genitaliën goed doorbloed. Een orgasme kan bovendien de baarmoeder ontspannen — de baarmoeder is een spier, menstruatiekrampen zijn spierkrampen. Andere vrouwen vinden knuffelen of seks zonder penetratie in die dagen juist prettiger. Ook dat is intimiteit.

Meer weekend dan eisprong

Wie denkt dat de biologie het laatste woord heeft, wordt door de data ontnuchterd. In grote dagboekstudies bepaalt niet de cyclusfase de meeste variatie in hoe vaak stellen seks hebben, maar het weekend. Gelegenheid en stress wegen zwaarder dan hormonen, zeker als beide partners werken of niet samenwonen. Stress is sowieso een van de grootste dempers van libido — voor alle geslachten.

Hoe stellen er iets mee kunnen

Kennis van de cyclus werkt vooral als beide partners hem begrijpen. Niet verwijtend, wel nieuwsgierig: wat merk jij, wat wil jij? Cyclus-apps kunnen helpen, maar hun voorspellingen zijn gebaseerd op vorige cycli, niet op vandaag. Wat er nú gebeurt, merk je alleen door goed op je eigen lichaam te letten: temperatuur, cervixslijm, stemming, energie.

Snel overzicht: cyclus en libido

Piek verlangen: ongeveer 14 dagen vóór de volgende menstruatie.

Motor: hoog oestrogeen, klein testosteronpiekje, vloeibaarder cervixslijm.

Lutale fase: progesteron dempt, vaak drogere intieme zone.

Menstruatie: bij sommigen extra zin door doorbloeding.

Grootste voorspeller van seksfrequentie: het weekend, niet de hormonen.

En wie zich niet in enig gemiddelde herkent? Dat is óók normaal. Individueel voelen weegt zwaarder dan elke curve.

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