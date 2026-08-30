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Coalitie praat weer over begroting van volgend jaar

Samenleving
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 11:49
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DEN HAAG (ANP) - Op het ministerie van Financiën overleggen de leiders van de drie coalitiepartijen sinds 10.00 uur weer over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) moeten het eens zien te worden over de koers.
Het gaat dan om de vraag met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, net als andere partijen zoals ChristenUnie. Die fundamentele keuze is van grote invloed op het kabinetsbeleid. Zo stelt PRO als voorwaarde voor samenwerking dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gaat.
De coalitie kan in de Tweede Kamer ook over rechts gaan met steun van JA21 en SGP, maar komt dan veel zetels tekort in de Eerste Kamer. Met steun van PRO heeft de coalitie daar bijna een meerderheid.
De begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. Bij de gesprekken zondag zijn ook weer minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) en vicepremier Bart van den Brink (CDA) aanwezig.
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