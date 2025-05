Groot overschot zonnestroom leidt vaker tot negatieve stroomprijs

ARNHEM (ANP) - Het aantal uren dat de stroomprijzen in Nederland negatief zijn, neemt toe, meldt netbeheerder TenneT donderdag in een update over de elektriciteitsmarkten. Dat gebeurde vorig jaar vooral in de zomermaanden, wanneer er overdag vaak een groot overschot aan elektriciteit wordt geproduceerd door zonnepanelen. Mensen met een dynamisch energiecontract profiteren daarvan: zij krijgen dan tijdelijk geld toe als zij bijvoorbeeld een wasje draaien of hun elektrische auto opladen.

Het aantal uren in Nederland met negatieve stroomprijzen liep vorig jaar met 45 procent op tot 458 uur. Aan de andere kant daalde het aantal uren met zeer hoge prijzen van meer dan 200 euro per megawattuur tot 98 uur. Ter vergelijking: de gemiddelde groothandelsprijs voor elektriciteit in Nederland kwam in 2024 uit op 77 euro per megawattuur.