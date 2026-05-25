Grootste Chinese mijnongeval sinds 2009 jaagt kolenprijs op

door anp
maandag, 25 mei 2026 om 8:01
DALIAN (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese mijnramp van vrijdag jaagt de prijs van kolen op in het Aziatische land. Handelaren maken zich nu zorgen over verstoringen in de kolenaanvoer en andere industrieën door krachtig Chinees overheidsingrijpen.
De prijs van cokeskool bij de handel in het Chinese Dalian ging maandag met wel 8 procent omhoog. Ook op de Chinese metalenmarkt waren prijsstijgingen te zien, want veel van de kolen zijn bedoeld voor de staalproductie.
Vrijdag was er een explosie in een kolenmijn in China, waarbij zeker 82 doden vielen. Het gaat om het dodelijkste mijnongeval in het land sinds 2009. Chinese autoriteiten hebben een grondig onderzoek aangekondigd en strenge straffen voor de verantwoordelijken.
Op de Chinese aandelenbeurzen profiteerden mijnbouwbedrijven echter. Aandelen van bijvoorbeeld Shanxi Lu'an Environmental Energy Development en Jinneng Holding Shanxi Coal Industry wonnen tot meer dan 9 procent, omdat handelaren erop rekenen dat de bedrijven voordeel kunnen trekken uit de hogere kolenprijs.
