Grote Amerikaanse banken stappen uit groene alliantie

Net als andere grote Amerikaanse banken, is ook Morgan Stanley uit het duurzaamheidsnetwerk Net Zero Banking Alliance gestapt. Dit is een wereldwijde samenwerking van banken die zich inzetten om tegen 2050 klimaatneutraal te worden in hun leningen- en investeringsportefeuilles.

Eerder beëindigden Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup en Bank of America al hun lidmaatschap. Dit had te maken met onenigheid over striktere regels die zouden worden opgelegd door de alliantie.

"Onze toewijding aan netto nul blijft ongewijzigd", verklaarde Morgan Stanley. "We streven ernaar bij te dragen aan de decarbonisatie van de reële economie door onze klanten te voorzien van advies en kapitaal dat nodig is om bedrijfsmodellen te transformeren en de koolstofintensiteit te verminderen", vervolgde het bankconcern.

De Net Zero Banking Alliance is een initiatief van United Nations Environment Programme Finance Initiative, een wereldwijde samenwerking van de financiële sector en de Verenigde Naties. In Nederland zijn ING, Rabobank, ABN AMRO en Triodos Bank aangesloten.