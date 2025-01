Skiester Shiffrin kan na zware val weer 'bewegen en zweten'

NEW YORK (ANP/DPA) - Topskiester Mikaela Shiffrin hoopt dit seizoen nog haar rentree te maken op de piste. De 29-jarige Amerikaanse, een veelvoudig kampioene, kwam eind november zwaar ten val tijdens een wereldbekerwedstrijd reuzenslalom in Killington en moest een operatie ondergaan. Dat gebeurde net voordat ze haar honderdste wereldbekerzege zou kunnen boeken.

Shiffrin liep bij de val een ernstige spierblessure en een diepe wond in de maag op. Daarbij traden complicaties op waardoor een ingreep noodzakelijk was. Op sociale media postte ze een filmpje van haar fitnessactiviteiten met de mededeling dat ze weer kan "bewegen en zweten en haar lichaam kan gebruiken".

"Nu gaat het erom mijn kracht en conditie zo veel mogelijk terug te krijgen", schreef Shiffrin. "Ik hoop dat ik volgende week weer wat makkelijke bochten in de sneeuw kan maken. Er is nog een lange weg te gaan voordat ik klaar ben om echt intensief te skiën, maar ik ben blij met waar we nu staan."

Shiffrin miste vorig jaar haar zesde eindzege in de wereldbeker over alle disciplines, nadat ze er door een val in januari anderhalve maand uitlag. De tweevoudig olympisch kampioene had het seizoen ervoor het record van de meeste gewonnen wereldbekerwedstrijden overgenomen van de Zweedse skilegende Ingemar Stenmark, die tot 86 wereldbekeroverwinningen kwam. Mogelijk is de WK, van 4 tot 16 februari in het Oostenrijkse Saalbach-Hinterglemm, een doel voor de Amerikaanse.