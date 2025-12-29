Grote drukte met afhalers bij vuurwerkwinkels

DEN HAAG (ANP) - Bij vuurwerkwinkels is het maandag al een grote drukte met mensen die bestellingen komen afhalen nu het dit jaar waarschijnlijk voor het laatst is dat Nederlanders consumentenvuurwerk mogen afsteken. Lange rijen met afhalers staan voor de winkels. Vooral de zogenoemde compounds, een cakebox met een enkele lont, doen het uitstekend. Vuurwerkverkopers zien dat mensen vaker in groepen gezamenlijk vuurwerk inkopen, bijvoorbeeld als vriendenclubs of in familieverband.

Bij Pronk Vuurwerk in het Noord-Hollandse Sint Maarten is er een enorme stroom aan afhalers, aldus Bart Pronk. Hij zegt dat er veel is gedaan om alles in goede banen te leiden, met "militaire precisie". Zo zijn er parkeerregelaars en is extra parkeerruimte vrijgemaakt. Klanten worden ontvangen met koffie en verse oliebollen. "Het is een feestje. We zorgen voor een echte beleving."

Dat is ook te zien bij vuurwerkverkoper El Blanco met diverse winkels in Noord-Brabant. "Het is heel druk met afhalers. We hebben al gigantisch veel verkocht. Het loopt echt storm. We ontvangen klanten met worstenbroodjes en koffie", aldus Jan de Wit van El Blanco.