Thailand beschuldigt Cambodja van schending staakt-het-vuren

BANGKOK (ANP/AFP/RTR) - De Thaise krijgsmacht beschuldigt Cambodja ervan het staakt-het-vuren tussen de landen te hebben geschonden met meer dan 250 drones. Het huidige bestand ging afgelopen zaterdag in, na bijna drie weken van dodelijke gevechten aan de grens.

De drones zouden vanuit Cambodja Thailand zijn binnengedrongen. "Dergelijke acties vormen een provocatie en een schending van maatregelen die gericht zijn op het verminderen van spanningen", aldus de krijgsmacht, die benadrukt dat dit in strijd is met het bestand van zaterdag.

Het staakt-het-vuren kwam tot stand na drie dagen van onderhandelingen. Het grensconflict tussen de Zuidoost-Aziatische landen laaide eerder dit jaar op. Ze ruziën al tientallen jaren over waar de grens precies ligt, specifiek over oude tempels die ze beide claimen.