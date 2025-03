Grote hoeveelheden geld gevonden bij illegale pokertoernooien

AMSTERDAM (ANP) - De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft afgelopen najaar diverse illegale pokertoernooien opgerold, waarbij tienduizenden euro's aan contant geld werden aangetroffen. Volgens de Ksa ging het om zes illegale pokertoernooien in Amsterdam, Asten, Den Haag, Rotterdam en Tilburg. Bij een locatie werd 40.000 euro aan cash gevonden. Ook werd bij een van de acties de betrokken horecagelegenheid op last van de gemeente permanent gesloten.

De Ksa zegt dat bij illegale pokertoernooien onder meer kansspelbelasting wordt ontdoken. Daarnaast lopen pokerspelers risico op een gokverslaving, zeker wanneer in een ongecontroleerde omgeving met hoge inzetten wordt gespeeld, aldus de toezichthouder. De autoriteit treedt vaak in samenwerking met politie en gemeenten op tegen illegaal kansspelaanbod, maar er wordt ook steeds vaker zelfstandig opgetreden met inspecteurs van de Ksa.

Alleen staatsbedrijf Holland Casino mag op locatie pokertoernooien organiseren waarbij geld gewonnen kan worden. Daarbuiten zijn toernooien om prijzen of premies (geld of iets dat om te wisselen is in geld) verboden, tenzij er in besloten kring zoals gezin of familie wordt gespeeld, aldus de Ksa.