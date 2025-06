De hele maand juni wordt warm. En ook juli ziet er niet slecht uit

De tweede helft van juni belooft heerlijk warm te worden. Volgens Weeronline is de kans op regen voorlopig klein en schieten de temperaturen omhoog. En dat blijft niet alleen bij juni: ook juli lijkt zich zomers te gedragen.

Gemiddeld ligt de temperatuur in juni tussen de 19 en 23 graden. Maar dit jaar wordt het nog warmer. Aan de kust blijft het voorlopig minimaal 20 graden en in het binnenland tikken we geregeld de 25 aan met een kleine kans op uitschieters naar tropische waarden als er warme lucht uit het zuiden wordt aangevoerd.

De zonkracht is de komende tijd vaak 7 tot 8, wat betekent dat je huid zonder bescherming al binnen tien minuten kan verbranden.

Ook juli ziet er redelijk goed uit. Het wordt waarschijnlijk iets droger dan normaal. De kans op zomerse of zelfs tropische dagen blijft groot, met temperaturen die veelal tussen de 20 en 24 graden liggen, maar gemakkelijk hoger kunnen uitvallen.

Toch is er ook een kanttekening: warmte betekent ook kans op stevige zomerse buien. Juli staat erom bekend dat warme, broeierige dagen abrupt kunnen eindigen in onweer. De modellen van Weeronline bevestigen dat die kans aanwezig is.