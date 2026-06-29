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Grote investeringen voor chipindustrie Zuid-Korea om AI-vraag

Economie
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 9:03
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SEOUL (ANP/RTR/AFP/BLOOMBERG) - Zuid-Korea heeft maandag megaprojecten aangekondigd voor chips en kunstmatige intelligentie (AI). President Lee Jae-myung heeft toegezegd om de positie van de Zuid-Koreaanse chipindustrie te verankeren met investeringen goed voor honderden miljarden dollars, verspreid over de komende jaren.
De enorme investeringen, die meer dan 576 miljard dollar zullen bedragen, zijn bedoeld om aan de grote vraag naar componenten voor AI-datacenters te voldoen. Het project omvat de bouw van vier chipfabrieken in het land. President Lee Jae-myung kondigde de plannen aan, waarbij ook de topmannen van de Zuid-Koreaanse chipfabrikanten Samsung en SK Hynix aanwezig waren.
"We moeten de kernelementen van AI sneller veiligstellen dan enig ander land", zei de president. "Halfgeleiders, fysieke AI en AI-datacenters vormen de drie pijlers voor onze grote sprong voorwaarts."
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