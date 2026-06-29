Chinese president Xi Jinping ontmoet Loekasjenko in Beijing

BEIJING (ANP/AFP) - De Chinese president Xi Jinping heeft maandag de Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko ontmoet in Beijing. "De betrekkingen tussen China en Belarus hebben de internationale uitdagingen doorstaan" en "betreden de beste periode in de geschiedenis", meldde de Chinese overheid achteraf in een verklaring.

Loekasjenko is een belangrijke bondgenoot van Rusland. De Russische president Vladimir Poetin was vorige maand nog op bezoek in China.

Xi sprak onder meer met Loekasjenko over de Nieuwe Zijderoute, een wereldwijd infrastructuurproject waar China mee bezig is. De Chinese president sprak uit dat de bouw van dit "Belt and Road Initiative" door beide landen moet worden bevorderd.