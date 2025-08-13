ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote lng-exporteur wint op Wall Street na arbitragezaak Shell

Economie
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 16:10
anp130825117 1
NEW YORK (ANP) - Venture Global, een van de grootste Amerikaanse exporteurs van vloeibaar aardgas (lng), is woensdag een grote winnaar op Wall Street. De onderneming heeft een belangrijke arbitragezaak gewonnen van Shell. Beleggers zetten de onderneming kort na de opening van de aandelenbeurs in New York bijna 9 procent hoger.
Het geschil tussen de twee draaide om overeenkomsten die Venture Global had gesloten voor de verkoop van lng vanuit zijn locatie in Louisiana. De vestiging begon in 2022 met de productie van lng. In plaats van de eerste ladingen te leveren aan klanten met langetermijncontracten, verkocht Venture Global ze rechtstreeks op de spotmarkt waar de prijzen door de Russische inval in Oekraïne toen juist fors waren gestegen.
Dit zorgde echter voor woede bij onder meer Shell, dat een meerjarig contract had afgesloten. Venture Global betoogde evenwel dat die contracten pas ingingen als de locatie volledig operationeel was. Dat was in 2022 nog niet het geval.
Vorig artikel

Vliegverkeer Eindhoven twee keer stilgelegd door personeelstekort

Volgend artikel

Macron: Trump zet in op bestand bij gesprek met Poetin

POPULAIR NIEUWS

web17-trumpspeechms13-1160x768

Trump bouwt een politiestaat

Schermafbeelding 2025-08-13 094750

B&B Vol liefde: Shirley is echt een heks en Rinus neemt wraak

anp120825149 1

‘Geheime reis’: Geen bijeenkomst lijsttrekkers op Lowlands na afzegging Yeşilgöz

ANP-505658403

Deze prachtige onontdekte parel in de Middellandse Zee is veel betaalbaarder dan Ibiza

shutterstock_2473267707

Al bij een glas per dag neemt kans op alvleesklierkanker toe

shutterstock_2026952078

Psychopaten worden niet geboren, ze worden gemaakt