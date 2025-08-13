Grote lng-exporteur wint op Wall Street na arbitragezaak Shell

NEW YORK (ANP) - Venture Global, een van de grootste Amerikaanse exporteurs van vloeibaar aardgas (lng), is woensdag een grote winnaar op Wall Street. De onderneming heeft een belangrijke arbitragezaak gewonnen van Shell. Beleggers zetten de onderneming kort na de opening van de aandelenbeurs in New York bijna 9 procent hoger.

Het geschil tussen de twee draaide om overeenkomsten die Venture Global had gesloten voor de verkoop van lng vanuit zijn locatie in Louisiana. De vestiging begon in 2022 met de productie van lng. In plaats van de eerste ladingen te leveren aan klanten met langetermijncontracten, verkocht Venture Global ze rechtstreeks op de spotmarkt waar de prijzen door de Russische inval in Oekraïne toen juist fors waren gestegen.

Dit zorgde echter voor woede bij onder meer Shell, dat een meerjarig contract had afgesloten. Venture Global betoogde evenwel dat die contracten pas ingingen als de locatie volledig operationeel was. Dat was in 2022 nog niet het geval.