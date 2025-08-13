ECONOMIE
Vliegverkeer Eindhoven twee keer stilgelegd door personeelstekort

Economie
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 16:08
anp130825115 1
EINDHOVEN (ANP) - Het vliegverkeer op Eindhoven Airport heeft woensdag twee keer stilgelegen vanwege een tekort aan luchtverkeersleiders bij Defensie. Hierdoor liepen tientallen vluchten vertraging op. Dit bevestigt een woordvoerder van de luchthaven na berichtgeving in onder meer het AD. Mogelijk lopen later op de dag nog meer vluchten vertraging op of worden ze geannuleerd.
De onderbrekingen hebben volgens hem beide een uur geduurd. De eerste begon om 09.30 uur en de tweede in de middag. "Vrijwel alle vertragingen na 09.30 uur zijn aan onderbezetting te wijten", zegt de woordvoerder. Volgens de website van Eindhoven Airport zijn dat over heel woensdag ongeveer 28 vertrekkende en zo'n 23 aankomende vluchten. Hij schat in dat per toestel gemiddeld 190 mensen zijn geraakt door de verstoringen.
Luchtvaartmaatschappijen moeten hun vluchtschema's zelf aanpassen, meldt de zegsman. "Gedurende de dag is het afwachten hoeveel vluchten worden geraakt."
