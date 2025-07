Grote olie- en gasvondst voor Poolse Oostzeekust

WARSCHAU (ANP/DPA) - Het Canadese bedrijf Central European Petroleum (CEP) heeft naar eigen zeggen een grote olie- en aardgasvondst gedaan in de Oostzee. Voor de kust van Polen zou naar schatting het equivalent van 200 miljoen vaten ruwe olie en aardgas te vinden zijn.

Het gaat om het offshoreolieveld Wolin East, dat volgens CEP ongeveer 6 kilometer van de Poolse havenstad Świnoujście ligt. Het bedrijf bestempelde de vondst als "een van de grootste conventionele olievondsten in Europa in het afgelopen decennium". De winning zou over drie tot vier jaar kunnen beginnen.

"Als deze ontdekking uiteindelijk wordt bevestigd, zou het Wolin East-veld het grootste olie- en bijbehorende aardgasveld kunnen worden dat tot nu toe in Polen is ontdekt", verklaarde de Poolse hoofdgeoloog Krzysztof Galos. "De toekomstige ontwikkeling van deze locatie kan aanzienlijk bijdragen aan het versterken van de energiezekerheid van Polen."