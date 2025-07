Verfconcern AkzoNobel zakt op Damrak na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - AkzoNobel behoorde dinsdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs. Het verfconcern zag zijn omzet in het tweede kwartaal dalen door negatieve wisselkoerseffecten en een zwakkere vraag naar verf van merken als Flexa, Dulux en Sikkens. Topman Greg Poux-Guillaume sprak van "aanzienlijke tegenwind door de sterke euro en over het algemeen zwakke markten". De winstgevendheid is volgens hem wel toegenomen, dankzij lichte prijsverhogingen en maatregelen om de efficiëntie te vergroten.

Door de sterkere euro en de aanhoudende marktonzekerheden stelde AkzoNobel de winstverwachting voor het hele jaar licht neerwaarts bij. Tegen constante wisselkoersen bleef de jaarverwachting ongewijzigd. Het aandeel werd 5 procent lager gezet.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 904,53 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 921,35 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,3 procent.