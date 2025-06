Grote oliebedrijven halen personeel weg uit Irak

BASRA (ANP/RTR) - De grote oliebedrijven Eni, BP en TotalEnergies, die olievelden exploiteren in Irak, hebben een aantal van hun buitenlandse medewerkers geëvacueerd. Dat meldt het door de Iraakse staat geleide Basra Oil Company maandag.

De maatregelen zijn genomen in aanloop naar een mogelijke reactie van Teheran op de Amerikaanse aanval op Iraanse nucleaire locaties. Tegelijkertijd lopen de spanningen op tussen Israël en Iran, dat grenst aan Irak.

Shell heeft een belang van 44 procent in het Iraakse bedrijf Basrah Gas Company. Volgens de website van het bedrijf telt Basrah Gas Company meer dan 5000 medewerkers. Een woordvoerder van Shell kon niet bevestigen of daar ook Shell-personeel onder valt. "Over evacuaties doen wij nooit mededelingen", aldus de zegsman.