Frankrijk veroordeelt aanval op Iraanse Evin-gevangenis

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - Frankrijk heeft de Israëlische aanval op een beruchte Iraanse gevangenis veroordeeld. "De aanval op de Evin-gevangenis in Teheran heeft onze burgers Cécile Kohler en Jacques Paris, die al drie jaar vastzitten, in gevaar gebracht. Dit is onacceptabel", schreef minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot op X.

In Evin worden onder meer politieke gevangenen en buitenlanders vastgehouden. De Israëlische ambtgenoot van Barrot had een video gedeeld die van de aanval zou zijn. "Viva la libertad!", schreef minister Gideon Saar op X. De Iraanse staatstelevisie toonde beelden van reddingswerkers die een verwoest gebouw bij de gevangenis doorzochten.

Israël voerde eerder deze maand een verrassingsaanval uit op Iran. Die zou bedoeld zijn om het land van kernwapens af te houden. Israël zei maandag dat het naast de gevangenis ook doelen van de Basij-militie en Revolutionaire Garde had bestookt, kennelijk om het regime ook op andere manieren te verzwakken.