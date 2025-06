Qatar sluit luchtruim na Amerikaanse aanval op Iran

DOHA (ANP/RTR/AFP) - Qatar sluit uit voorzorg het eigen luchtruim. De autoriteiten zeggen zo de veiligheid van inwoners en bezoekers te willen garanderen.

Het besluit volgt op de Amerikaanse aanvallen op nucleaire installaties in Iran afgelopen weekend. Die hebben de spanning in de regio verder doen oplopen. In Golfstaat Qatar bevindt zich een grote basis van de Amerikaanse strijdkrachten.

De Amerikaanse ambassade waarschuwde burgers in Qatar eerder al op een veilige plek te blijven. De Britse autoriteiten kwamen met een vergelijkbare waarschuwing.

Qatar ligt tegenover Iran aan de Perzische Golf.