Grote peiling Duitse bedrijven: onvoldoende voor regeringsbeleid

Economie
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 12:18
MÜNCHEN (ANP/DPA) - De Duitse regering krijgt een onvoldoende van het bedrijfsleven voor haar economisch beleid. In een peiling van het vooraanstaande economische onderzoeksinstituut Ifo onder ongeveer 6300 Duitse ondernemingen wordt een negatief oordeel uitgesproken over het beleid van de regering van bondskanselier Friedrich Merz. Hij heeft het stimuleren van de kwakkelende Duitse economie juist tot prioriteit gemaakt.
In de peiling werd ondernemers gevraagd hun oordeel te vellen over een reeks beleidsterreinen, waaronder de arbeidsmarkt, sociaal beleid, industrie, klimaat, pensioenen, infrastructuur en energie. Het totaalcijfer is een onvoldoende voor de regering in Berlijn. "Bedrijven zien momenteel nauwelijks enige vooruitgang op belangrijke economische beleidsterreinen. Het oordeel is dan ook negatief", aldus Ifo-onderzoeker Klaus Wohlrabe.
In het onderzoek werd ook gevraagd wat bedrijven als belangrijkste prioriteit zien. Ruim 40 procent zei dat bureaucratische regeldruk moet worden verminderd.
