Eén staatssecretaris krijgt alle digitale zaken onder zich

DEN HAAG (ANP) - In het nieuwe kabinet onder aanstaand premier Rob Jetten (D66) wordt één staatssecretaris verantwoordelijk voor alle digitale zaken. Tot nu toe waren die verantwoordelijkheden verdeeld over drie ministeries. De roep om een bewindspersoon met duidelijke beslismacht over digitale zaken klinkt al jaren, onder andere uit de IT-sector.

"Belangrijk vinden we het op één plek samen te brengen. En daar komt dus ook alles bij kijken: digitale veiligheid, de enorme kansen die de digitalisering biedt voor de Nederlandse economie en samenleving. Maar ook de grote discussies die in Europa spelen over: hoe word je minder afhankelijk van software en bedrijven uit het buitenland", licht Jetten toe.

De nieuwe staatssecretaris voor digitale economie en soevereiniteit gaat onder het ministerie van Economische Zaken vallen en wordt een D66'er. De naam wordt later bekendgemaakt.