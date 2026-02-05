Toch geen strengere EU-regels voor kaarten en advertenties Apple

BRUSSEL (ANP) - De kaarten- en advertentiediensten van Apple krijgen toch niet te maken met strengere marktregels in de Europese Unie. In november meldde de Europese Commissie nog dat Apple Ads en Apple Maps mogelijk zo machtig zijn dat ze gedwongen ruimte moeten bieden aan concurrenten. Na protest concludeert het dagelijkse EU-bestuur dat het Amerikaanse techbedrijf een te kleine speler is op het vlak van digitale kaarten en advertenties.

Sinds de invoering van de Wet digitale markten kan Brussel platforms van grote techbedrijven aanmerken als zogenoemde poortwachters. Zij moeten er dan voor zorgen dat rivalen er genoeg toegang toe krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om appwinkels, sociale media, zoekmachines of boekingsites waar consumenten en andere bedrijven amper omheen kunnen.

Apple is met veel diensten al een poortwachter, zoals de App Store en zijn besturingssysteem iOS. Maar het gebruik van Apple Ads en Apple Maps in de EU is te gering voor zo'n status, meldt de Commissie nu.