Grote staking dreigt bij Disneyland in Californië

ANAHEIM (ANP/AFP) - Duizenden werknemers van Disneyland in Californië dreigen het werk neer te leggen uit protest tegen vastgelopen gesprekken tussen vakbonden en het entertainmentbedrijf over hogere lonen en andere arbeidsvoorwaarden. De vakbondsleden hebben ingestemd met goedkeuring voor mogelijke stakingen.

Met dat groene licht van de leden mogen de bonden stakingen uitroepen als ze dat nodig vinden. De bonden vertegenwoordigen ongeveer 14.000 werknemers bij Disneyland. Volgens een vakbondsverklaring geeft de grote steun aan dat leden bij Disneyland klaar zijn om de strijd aan te binden met de "oneerlijke" arbeidspraktijken van Disney en de contracten te krijgen die ze verdienen.

Het zou de eerste staking bij de pretparken van Disneyland in Californië worden in veertig jaar. Afgelopen week werd al geprotesteerd door werknemers van Disneyland in Anaheim. Zij klaagden over lage lonen en intimidatie door Disneyland-managers van werknemers die de vakbonden steunen in het arbeidsconflict.

Disney heeft gezegd graag verder te willen praten. Komende week moet nieuw overleg plaatsvinden met de bonden.