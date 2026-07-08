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Grote vleesverwerker JBS zwakt klimaatambitie fors af

Economie
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 22:23
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AMSTELVEEN (ANP) - 's Werelds grootste vleesverwerker, JBS, zwakt zijn klimaatdoelstellingen fors af. Het van oorsprong Braziliaanse bedrijf streeft er niet langer naar om in 2040 per saldo geen broeikasgassen meer uit te stoten, maakt duurzaamheidschef Jason Weller bekend.
JBS deed die klimaatbelofte in 2021. Die ambitie omvatte zowel de uitstoot van de eigen fabrieken, koelfaciliteiten of vervoersmiddelen als die van leveranciers zoals veehouders. Maar in de nieuwe klimaatdoelen komt de uitstoot in die laatste categorie niet meer voor. Dit terwijl deze zogeheten Scope 3-emissies vorig jaar goed waren voor zo'n 96 procent van alle aan JBS toe te schrijven uitstoot.
Voortaan stelt JBS zich ten doel om voor 2030 de 'eigen' uitstoot per afgeleverd product met 30 procent te verminderen in vergelijking met 2019. Twintig jaar later moet dat verder zijn gedaald tot 70 procent.
Het gaat hier om een relatief doel, dat in principe niets zegt over de absolute hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen. Die kan immers toenemen als JBS veel meer vlees verkoopt.
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