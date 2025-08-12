Grote vraag naar airco's in Duitsland jaagt productie aan

FRANKFURT (ANP/DPA) - Duitsland produceert en importeert steeds meer airconditioners vanwege de toenemende hitte in de zomers. De binnenlandse productie verdubbelde vorig jaar bijna, meldde het Duitse federale statistiekbureau dinsdag. De afgelopen vijf jaar namen ook de importen sterk toe.

De waarde van geïmporteerde airco's in Duitsland steeg sinds 2019 met 48 procent tot bijna 950 miljoen euro vorig jaar. Italië was de belangrijkste leverancier met een kwart van de geïmporteerde apparaten, gevolgd door China en Zweden.

Ook in Nederland neemt de vraag naar airconditioners toe. In ons land wordt dit jaar naar verwachting een recordaantal van ruim 300.000 airco's geïnstalleerd, stelde ondernemersorganisatie Techniek Nederland vorige maand. In totaal zouden er ruim 2,2 miljoen airconditioners in Nederland zijn. De toename komt volgens Techniek Nederland door een combinatie van warmere zomers, meer thuiswerken en gestegen gasprijzen.