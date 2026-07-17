Grotere AI-zorgen en nieuw model drukken stemming op Wall Street

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen het weekend ingegaan. De verkoopgolf onder chipfabrikanten werd vrijdag heviger. Beleggers maken zich steeds meer zorgen dat de enorme uitgaven aan kunstmatige intelligentie (AI) van techbedrijven steeds moeilijker te rechtvaardigen zijn.

Een nieuw AI-model van de Chinese AI-startup Moonshot drukte verder op de stemming. Moonshot onthulde vrijdag Kimi K3, dat volgens het bedrijf even goed presteert als sommige modellen van OpenAI en Anthropic. De onthulling versterkte de bezorgdheid onder beleggers over de vraag of de forse AI-investeringen van de grote spelers daadwerkelijk tastbare resultaten zullen opleveren.

De Dow-Jonesindex zakte 0,8 procent tot 52.146,42 punten. De brede S&P 500-index daalde 1 procent naar 7457,69 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,4 procent op 25.520,25 punten. Donderdag waren nog minnen tot 1,5 procent te zien.

SpaceX

SpaceX daalde 5,4 procent. The Wall Street Journal meldde op basis van ingewijden dat het ruimtevaart-, satelliet- en AI-bedrijf van Elon Musk met het Amerikaanse ministerie van Defensie spreekt over het verlenen van toegang tot datacentercapaciteit voor het draaien van AI-modellen. De deal zou mogelijk miljarden dollars waard zijn.

Nvidia zakte 2,2 procent. De grootste verkoper van AI-chips ter wereld werd vrijdag ingehaald door Apple als waardevolste bedrijf ter wereld. Later heroverde Nvidia zijn toppositie weer.

Apple

Apple klom 0,1 procent. Volgens ingewijden tegen persbureau Bloomberg spreekt het techbedrijf met het Amerikaanse ministerie van Justitie over het schikken van een rechtszaak uit 2024 waarin het techbedrijf wordt beschuldigd van het overtreden van de mededingingswetgeving.

Meta Platforms daalde 2,8 procent. Ingewijden zeiden tegen The New York Times dat het bedrijf achter Facebook en Instagram prille gesprekken voert om rekenkracht uit zijn datacenters te verhuren aan Anthropic. Een mogelijke overeenkomst met het bedrijf achter chatbot Claude zou over twee jaar 10 miljard dollar waard kunnen zijn.

Netflix

Netflix verloor 7,3 procent. De streamingdienst zag de omzet en winst afgelopen kwartaal stijgen. Maar de omzetgroei is vertraagd en ook voor dit kwartaal rekent Netflix op een afnemende omzetgroei.

Boeing zakte 0,1 procent. De vliegtuigbouwer heeft de bevoegdheid teruggekregen van de Federal Aviation Administration (FAA) om luchtwaardigheidscertificaten af te geven voor zijn 737 Max- en 787 Dreamliner-vliegtuigen voordat ze worden afgeleverd.