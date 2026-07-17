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Bussen in Den Haag rijden zaterdag weer volgens dienstregeling

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 23:04
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DEN HAAG (ANP) - De bussen van het Haagse ov-bedrijf HTM rijden vanaf zaterdagochtend weer volgens dienstregeling. Vrijdagavond haalde de vervoerder alle bussen uit voorzorg van de weg vanwege een "ernstig technisch mankement" dat was gevonden bij sommige bussen. "Na een uitgebreide technische inspectie kunnen we concluderen dat er genoeg bussen morgenvroeg beschikbaar zijn", aldus HTM op de website.
Uit inspectie van de bussen kwam naar voren dat een belangrijke koelinstallatie los kon raken door een mechanisch gebrek, licht HTM op de website toe. Volgens de vervoerder is dit niet gebeurd, maar was het wel reden om alle bussen te controleren. Bij meerdere bussen is de ophanging extra vastgezet en HTM blijft de bussen de komende tijd dagelijks nakijken.
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