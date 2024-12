Guardian Media Group verkoopt oudste zondagskrant ter wereld

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse Guardian Media Group (GMG) verkoopt de oudste zondagskrant ter wereld, The Observer, aan online nieuwsbedrijf Tortoise Media. GMG en eigenaar The Scott Trust hebben daarover vrijdag een akkoord bereikt, ondanks protesten van het personeel. Journalisten van de kranten The Guardian en The Observer legden woensdag voor twee dagen het werk neer uit protest tegen de voorgenomen verkoop van de ruim twee eeuwen oude krant.

Als onderdeel van de deal neemt GMG-eigenaar The Scott Trust een minderheidsbelang in Tortoise Media. Daarnaast treedt een vertegenwoordiger van The Scott Trust toe tot zowel de raad van bestuur van Tortoise als de redactieraad. Tortoise Media liet weten 25 miljoen pond (zo'n 30 miljoen euro) te hebben opgehaald aan financiering om te investeren in "de vernieuwing van The Observer". Tortoise werd in 2019 opgericht door James Harding, een voormalig leidinggevende bij de krant Times en BBC News.