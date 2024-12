Loods ingestort, zonnepanelen vallen op auto's in Groningen

GRONINGEN (ANP) - Door harde wind is vrijdag een loods van een bouwmarkt in de stad Groningen ingestort. Op een andere plek in de stad zijn zonnepanelen weggewaaid en op auto's terechtgekomen. Ook bleek een muur te bewegen en werd gevreesd dat die zou instorten. Daarom zijn twee winkels ontruimd, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen. Niemand is gewond geraakt.

De drie incidenten gebeurden tussen 10.55 en 11.13 uur. De eerste melding van de ingestorte loods aan de Beckerweg kwam om 10.55 uur binnen, meldt de woordvoerder. Vermoedelijk door heftige windstoten heeft de loods het begeven. De loods hoort bij een groothandel in hout en bouwmaterialen. Niemand was aanwezig toen het gebouw instortte.

Om 10.57 uur werden de hulpdiensten gewaarschuwd over een muur die bewoog en waar kleine brokstukjes van afkwamen op het Sontplein, tussen de Decathlon en de Kwantum. De winkels waren al ontruimd en de muur is ruim afgezet, vertelt de woordvoerder. Om 11.13 uur was het vervolgens raak op de Oliemulderstraat. Daar bleken zonnepanelen van een of meerdere woningen te waaien en op auto' s terecht te komen.

In alle gevallen heeft de brandweer de locatie veiliggesteld en die vervolgens overgedragen aan de eigenaren of de gemeente voor de verdere afwikkeling.