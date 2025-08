Guinness-moeder wil tarieven deels opvangen met kostenbesparingen

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Britse drankenconcern Diageo verwacht dat de Amerikaanse importheffingen het bedrijf 200 miljoen dollar (zo'n 173 miljoen euro) per jaar kosten. Eerder rekende de eigenaar van merken als Guinness, Johnnie Walker en Smirnoff nog op een kostenpost van 150 miljoen dollar.

De grootste drankenonderneming ter wereld denkt de impact van de tarieven te kunnen beperken door kostenbesparingen. Nik Jhangiani, die vorige maand werd aangesteld als interim-topman na het verrassende vertrek van topvrouw Debra Crew, stelt dat het concern de komende drie jaar 625 miljoen dollar wil besparen. Kort voor haar vertrek maakte Crew een kostenbesparingsprogramma bekend van 500 miljoen dollar.

Diageo kampt met een Amerikaans tarief van 10 procent voor zijn Britse producten en met 15 procent voor zijn dranken uit de Europese Unie. Volgens Jhangiani zal Diageo voorzichtig zijn met prijsverhogingen door de tarieven en zijn hogere prijzen "niet onvermijdbaar" voor merken die getroffen worden door de nieuwe heffingen.

Diageo boekte in het afgelopen boekjaar, dat eindigde in juni, meer winst dan verwacht. De onderliggende omzet groeide met 1,7 procent en het concern denkt die groei in het nieuwe boekjaar te evenaren ondanks de importheffingen. Volgens de interim-topman zal de raad van bestuur van Diageo waarschijnlijk tegen eind oktober een beslissing nemen over een nieuwe vaste bestuursvoorzitter.