Let op: hoge boetes door foutje met elektronisch slot OV-fiets

Haastig zet je je OV-fiets neer in het goede stallingsvak en vliegt naar het perron om de trein te halen. Een paar weken later krijg je opeens 350 euro boete . Vergissingen met de elektronische sloten die op steeds meer OV-fietsen zitten, leveren reizigers steeds vaker hoge onterechte boetes op. En het kost nogal wat moeite om kwijtschelding te bedingen.

Zowel het aantal boetes als het aantal kwijtscheldingen achteraf is fors toegenomen, bevestigt de NS na berichtgeving door RTL Nieuws. Als iemand bij het terugbrengen vergeet de fiets op slot te zetten in de stalling, loopt de huur in het computersysteem gewoon door. Dat leidt inmiddels tot honderden boetes per maand voor het niet terugbrengen van de fiets, vaak van 350 euro.

In het eerste halfjaar van 2023 werden 1631 boetes uitgeschreven, in het eerste halfjaar van 2025 was dat aantal gestegen tot 4315. Twee jaar terug werd ruim een derde kwijtgescholden omdat toch geen sprake bleek van diefstal, inmiddels gaat het om meer dan de helft.

Beloftes van NS

De NS belooft het proces te verbeteren. "We zijn hier niet tevreden over, wij willen natuurlijk niet dat mensen ten onrechte boetes krijgen", zegt een NS-woordvoerder. De NS gaat onder meer medewerkers van stallingen erop wijzen dat het belangrijk is om te controleren of fietsen correct worden afgesloten. Gebeurt dat niet, dan bestaat ook de kans dat een ander met de fiets wegrijdt. Als diegene de fiets dan op locatie afsluit, kan hij of zij hem niet zelf openen.

In totaal staan ongeveer 20.000 OV-fietsen op stations. Dit jaar komen er 5000 bij. Maandelijks worden OV-fietsen ongeveer een half miljoen keer verhuurd.

Meestal gaat het goed, maar als het fout gaat, kan het veel moeite kosten om het boetebedrag terug te krijgen. Mensen die RTL Nieuws sprak, kregen bijvoorbeeld te horen dat ze aangifte bij de politie moesten doen, terwijl ze zeker wisten dat de fiets niet was gestolen. Ook dat moet beter, erkent de woordvoerder.