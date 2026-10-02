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Gunvor verandert naam na vertrek eigenaren met Russische banden

Economie
door anp
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GENÈVE (ANP) - Handelshuis voor olieproducten en grondstoffen Gunvor verandert zijn naam in Centalion. Het bedrijf verhuist zijn hoofdkantoor van Cyprus naar Singapore. De stap komt na een periode vol kritiek op vermeende banden van Gunvor met het Kremlin, onder andere uit de Verenigde Staten.
Met de naamsverandering lijkt het bedrijf extra afstand te nemen van de voormalige eigenaren en hun Russische banden. Gunvor werd in 2000 opgericht door de Russische zakenman Gennadi Timtsjenko, die bekendstaat als goede vriend van Vladimir Poetin, en de Zweedse handelaar Torbjörn Törnqvist.
De EU zette Timtsjenko na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst vanwege zijn nauwe banden met het Kremlin. Jaren daarvoor had de oligarch zijn belang in Gunvor al verkocht in aanloop naar Amerikaanse sancties. In december vorig jaar kocht een groep medewerkers van Gunvor de overgebleven aandeelhouder Törnqvist uit. Kort daarvoor blokkeerden de VS de aankoop van Lukoil-onderdelen door Gunvor, omdat dit laatste bedrijf een "marionet van het Kremlin" zou zijn.
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