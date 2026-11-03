Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minder treinen op Spaans spoor waar dodelijke botsing plaatsvond

Samenleving
door anp
anp031126128 1
Volg ons op Google Nieuws
MADRID (ANP/RTR) - Op het spoor tussen Madrid en Sevilla rijden minder treinen na de dodelijke treinramp op het traject. Dat blijft zo totdat het veiligheidssysteem op de spoorlijn is doorgelicht en de regering de vertraagde uitrol van het Europese treinbeveiligingssysteem heeft afgerond, aldus transportminister Óscar Puente.
Puente, die ontslag uitsluit, heeft vanwege het ongeluk nieuwe veiligheidsmaatregelen gepresenteerd, waaronder een snelheidslimiet van 40 kilometer per uur wanneer de machinist bij een storing zelf moet letten op eventuele obstakels op het spoor. Ook wil hij meer personeel aannemen en de omstandigheden in de verkeersleidingscentra verbeteren.
Bij de treinbotsing van woensdag stierven 69 mensen. Vlak voor het ongeluk stonden treinen stil vanwege een probleem met het seinsysteem. Eén trein kreeg toestemming om verder te rijden, terwijl verderop een trein stilstond. Die botsten op elkaar. Spanje werd in januari ook al opgeschrikt door een ongeval op hetzelfde traject. Toen vielen er 46 doden.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2741626357

Een thuisbatterij vóór januari kopen? Reken eerst deze drie scenario’s door

Citroën

De Lelijke Eend is terug als elektrische Citroën: wat is er nog over van de oude?

Een hortensia met verdroogde bruinroze bloemen en een laagje rijp staat in een voortuin.

Welke hortensia's snoei je voor de winter en welke laat je juist met rust?

IMG_5245

Hangt je CO-melder naast de cv-ketel op ooghoogte? Daar hoort hij volgens de brandweer niet

geschokte man kijken naar telefoon over gele achtergrond

Android-malware zet stiekem een verborgen menu aan: zo zie je of het bij jou openstaat

generated-image (5)

Hoe herken je een narcist zo snel mogelijk? Let op deze vijf signalen

Loading