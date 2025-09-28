ECONOMIE
Waarom Trump zijn handelsoorlog zal verliezen – volgens Bloomberg

Economie
door Gerard Driehuis
zondag, 28 september 2025 om 10:25
Donald Trump heeft de Verenigde Staten in de laatste jaren resoluut teruggebracht naar mercantilisme: het idee dat handel een zero-sum spel is en dat de VS moet streven naar maximale export en minimale import. Dat klinkt krachtig en Amerikaans, maar Bloomberg-columnist John Authers laat overtuigend zien waarom deze strategie uiteindelijk gedoemd is te mislukken.
China speelt het spel beter Terwijl Trump inzet op hoge tarieven en handelsbarrières, is China al decennia meester in mercantilistische praktijken. Door een combinatie van goedkope valuta, subsidies, en slim beleid kon China zijn exportpositie uitbouwen én behouden – zelfs nu de VS met stevige importtarieven komt. China reageert niet enkel met tegenmaatregelen; het dumpt zijn overschotten wereldwijd, waardoor ze elders markten veroveren tegen minimale winstmarges.
Amerikaanse marktbescherming werkt averechts Bloomberg signaleert dat Trumps tarieven weliswaar direct effect hebben (minder Chinese import naar de VS), maar mondiaal krijgen de Chinese producten alleen maar meer voet aan de grond. De exportmachine draait door en het verlies in Amerika wordt elders ruimschoots gecompenseerd. Ondertussen ontstaan in de VS tekorten en hogere prijzen. De ideologische achterstand – vasthouden aan industrie van gisteren in plaats van investeren in bijvoorbeeld groene technologie – maakt dat Amerika de slag om de toekomst verliest.
China investeert in de toekomst Anders dan de VS richt China zich juist op de groeisectoren van morgen: elektrische auto’s, zonne-energie en batterijen. Bloomberg wijst erop dat China hier nu al wereldleider is; in deze sectoren daalt de productieprijs razendsnel. Als Amerika de vergroening wegzet als ‘scam’, loopt het het risico zelf de boot te missen – en zijn eigen industrie te verzwakken in plaats van te versterken.
Conclusie Trumps handelsstrategie levert op korte termijn symbolisch winst op, maar onder de streep profiteert vooral China. Op de lange termijn dwingt de mercantilistische koers van de VS andere landen tot innovatie en samenwerking buiten Amerika om. Wie niet meebeweegt met de nieuwe internationale realiteit – en blijft vasthouden aan oude recepten – verliest vanzelf het handels-spel.
Bron: Bloomberg, John Authers, 26 september 2025

