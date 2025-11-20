Halsoverkop statiegeld verhogen werkt averechts, betoogt sector

DEN HAAG (ANP) - Een verdubbeling van het statiegeld op kleine plastic flesjes tot 30 cent is geen oplossing. Dat betoogde Verpact, de stichting die namens onder meer supermarkten verantwoordelijk is voor de inzameling en het hergebruik van plastic flesjes, donderdag bij de Raad van State. De organisatie verzet zich tegen een in september opgelegde last onder dwangsom van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) omdat de inzamelingsdoelen voor de flesjes maar niet worden gehaald.

Verpact heeft volgens de ILT twee opties: of mensen die flesjes inleveren met ingang van volgend jaar een retourbonus van zeker 15 cent geven óf het statiegeldbedrag met 15 cent verhogen. Maar volgens de sector levert 15 cent extra per flesje nog niet eens een stijging van 1 procentpunt van het inzamelpercentage op.

Deze maatregel halsoverkop invoeren werkt averechts, stelt de stichting ook. Dan moeten verkooppunten en innameautomaten worden aangepast en voorraden opnieuw geregistreerd. "Dat zijn processen die maanden voorbereiding vergen."