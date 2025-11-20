Jetten en Bontenbal praten met Yeşilgöz over uitspraken Wijers

DEN HAAG (ANP) - De leiders van de formerende partijen D66 en CDA zijn donderdag in gesprek gegaan met VVD-leider Dilan Yeşilgöz over de uitspraken van voormalig informateur Hans Wijers (D66), bevestigen bronnen na berichtgeving van De Telegraaf. Yeşilgöz sprak het woensdag zelf al uit met Wijers.

De D66'er noemde de VVD-leider eerder een "leugenaar" en een "feeks". Het gesprek tussen de drie partijleiders was eind vorige week al aangekondigd door D66-leider Rob Jetten.

Inhoudelijk hebben de partijleiders niets besproken. D66 en CDA praten momenteel samen over een inhoudelijk document waar andere partijen zich later in de formatie bij kunnen aansluiten.