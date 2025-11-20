ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten en Bontenbal praten met Yeşilgöz over uitspraken Wijers

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 19:25
anp201125218 1
DEN HAAG (ANP) - De leiders van de formerende partijen D66 en CDA zijn donderdag in gesprek gegaan met VVD-leider Dilan Yeşilgöz over de uitspraken van voormalig informateur Hans Wijers (D66), bevestigen bronnen na berichtgeving van De Telegraaf. Yeşilgöz sprak het woensdag zelf al uit met Wijers.
De D66'er noemde de VVD-leider eerder een "leugenaar" en een "feeks". Het gesprek tussen de drie partijleiders was eind vorige week al aangekondigd door D66-leider Rob Jetten.
Inhoudelijk hebben de partijleiders niets besproken. D66 en CDA praten momenteel samen over een inhoudelijk document waar andere partijen zich later in de formatie bij kunnen aansluiten.
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

generated-image (58)

Crypto kreeg (dankzij Trump) alles wat het droomde. En toch stort het in. En wat dan?

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

ANP-364220138

Een leuke optische illusie voor wie voor het eerst écht de kleur cyaan wil zien

anp201125114 1

NAVO-ambassadeur VS: draag bevel over Europa aan Duitsland over

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

Loading