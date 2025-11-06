ECONOMIE
Zestien aanhoudingen rond wedstrijd Ajax - Galatasaray

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 8:46
AMSTERDAM (ANP) - Rond de voetbalwedstrijd Ajax - Galatasaray zijn in totaal zestien mensen aangehouden, meldt de politie donderdag. In drie gevallen waren de aanhoudingen voor openlijke geweldpleging, twee keer voor mishandeling. De meeste aanhoudingen waren voor het bezit van vuurwerk en bivakmutsen en belediging.
Onder de arrestanten zijn zes supporters van het Turkse Galatasaray. Ze werden woensdag rond 16.30 uur gecontroleerd bij de De Ruijterkade bij het Centraal Station. Ze bleken vuurwerk en bivakmutsen bij zich te hebben.
Bij de Dam was woensdag een confrontatie tussen supporters van de clubs, de ME moest ingrijpen. Rond 17.30 uur kreeg de politie een melding dat een man met een stuk glas in zijn gezicht was gestoken. De politie onderzoekt of het incident verband houdt met de voetbalwedstrijd.
