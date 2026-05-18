Opnieuw aangifte tegen Markuszower om uitspraak over Palestijnen

Na The Rights Forum heeft ook de Turkse arbeidersvereniging HTIB aangekondigd aangifte te doen tegen Kamerlid Gidi Markuszower (Groep Markuszower) naar aanleiding van zijn uitlatingen over Palestijnse asielzoekers. Die zetten volgens de organisatie aan tot haat en geweld.

PVV-afsplitser Markuszower zei vorige week in een video van het linkse mediaplatform Left Laser dat Nederland Palestijnse asielzoekers "met geweld" bij de grens moet tegenhouden. "Misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan komen", aldus de radicaal-rechtse politicus.

Volgens HTIB zijn de uitlatingen van Markuszower moreel verwerpelijk en een parlementslid onwaardig. "Wie vanuit een publieke functie oproept tot vijanddenken en geweld legitimeert, tast de fundamenten van onze democratische samenleving aan", stelt de organisatie.

Markuszower reageerde eerder dat hij "uit de emotie" had gesproken. Naar eigen zeggen had hij bedoeld dat de marechaussee op bijvoorbeeld Schiphol "maximaal geweld" mag gebruiken als mensen illegaal binnenkomen.