ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opnieuw aangifte tegen Markuszower om uitspraak over Palestijnen

Samenleving
door Redactie
maandag, 18 mei 2026 om 17:11
bijgewerkt om maandag, 18 mei 2026 om 17:20
anp180526136 1
Na The Rights Forum heeft ook de Turkse arbeidersvereniging HTIB aangekondigd aangifte te doen tegen Kamerlid Gidi Markuszower (Groep Markuszower) naar aanleiding van zijn uitlatingen over Palestijnse asielzoekers. Die zetten volgens de organisatie aan tot haat en geweld.
PVV-afsplitser Markuszower zei vorige week in een video van het linkse mediaplatform Left Laser dat Nederland Palestijnse asielzoekers "met geweld" bij de grens moet tegenhouden. "Misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan komen", aldus de radicaal-rechtse politicus.
Volgens HTIB zijn de uitlatingen van Markuszower moreel verwerpelijk en een parlementslid onwaardig. "Wie vanuit een publieke functie oproept tot vijanddenken en geweld legitimeert, tast de fundamenten van onze democratische samenleving aan", stelt de organisatie.
Markuszower reageerde eerder dat hij "uit de emotie" had gesproken. Naar eigen zeggen had hij bedoeld dat de marechaussee op bijvoorbeeld Schiphol "maximaal geweld" mag gebruiken als mensen illegaal binnenkomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Steedsmeer Nederlanders komen in het buitenland in de knel door het vergeten van dit simpele item

simply-recipes-never-buy-this-bread-lead-1-b6ef7456bbba4f9d883467eb26a0ac8a

Koop dit brood liever niet

shutterstock_2671342799

Vergeet voor je vakantie geen cash: ook in Spanje en Griekenland blijft contant geld onmisbaar

189491592_m

7 of 14 eieren per week? Dit hangt af van jouw situatie

ANP-545157350

Van Barneveld hangt pijlen aan de wilgen en verhuist naar Engeland: "Lijdensweg die maar niet stopt"

ANP-515614682

Lelystad gaat open, maar wat heb jij eraan?

Loading