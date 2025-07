SHO: hulp voor Gaza staat klaar, maar we krijgen het er niet in

DEN HAAG (ANP) - Vanuit Nederlandse hulporganisaties staan heel veel hulpgoederen klaar voor Gaza, maar "het komt niet genoeg naar binnen", zegt een woordvoerder van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Bij de Giro555-actie werd vorig jaar ruim 25 miljoen euro ingezameld.

Na het staakt-het-vuren van begin dit jaar konden er nog wel veel spullen naar Gaza worden gebracht. "Toen hebben we heel veel hulpgoederen naar binnen kunnen krijgen en kunnen uitdelen, en dingen kunnen herstellen in bijvoorbeeld ziekenhuizen", aldus de woordvoerder. "Er komen nu goederen naar binnen, maar het is mondjesmaat. Je kunt niet de hulp verlenen die je wilt verlenen."

Wat nu nog naar Gaza wordt gebracht, is onder meer houdbaar voedsel en wat medicatie. Maar verder is er een groot tekort aan bijvoorbeeld vers voedsel, apparatuur voor de zorg, kleding, brandstof en spullen voor onderdak. "Er staat genoeg, maar we krijgen het niet op grote schaal naar binnen. Dat is het grote probleem", zegt de woordvoerder.