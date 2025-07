Handelsfeestje op Damrak van korte duur door zorgen over tarieven

AMSTERDAM (ANP) - De feestvreugde op het Damrak over het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten was maandag van korte duur. Een groot deel van de winst bij de opening moest in de loop van de dag weer langzaam worden prijsgegeven. Beleggers maken zich vooral zorgen over de economische gevolgen van de nog altijd hoge invoertarieven.

In de deal is een algemene importheffing van 15 procent overeengekomen op de meeste goederen uit de EU. Daarnaast zijn enkele vrijstellingen afgesproken, onder meer voor vliegtuigen en chipapparatuur. De importheffingen van de VS op staal en aluminium blijven echter onveranderd op 50 procent.

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam eindigde 0,3 procent hoger op 908,04 punten. Tijdens de ochtendhandel stond de hoofdgraadmeter nog op een winst van meer dan 1 procent. De MidKap sloot 0,4 procent in de plus op 904,07 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs moesten de openingswinsten inleveren en verloren tot ruim 1 procent.

Met de overeenkomst lijkt een handelsoorlog afgewend. De EU en de VS hadden nog minder dan een week voor de deadline van 1 augustus zou verlopen. Bij het uitblijven van een deal zouden hogere tarieven van 30 procent op Europese goederen van kracht worden. Brussel had al een tegenpakket met importtarieven op Amerikaanse goederen ter waarde van 93 miljard euro klaarliggen als een deal zou mislukken.

De AEX werd uit het rood gehouden door koerswinsten van de chipfondsen. Zo stegen ASML, ASMI en Besi tot 4,9 procent, nu bekend is dat chipapparatuur is vrijgesteld van importheffingen. Chips zelf zijn overigens niet uitgezonderd van de importheffingen; daarvoor geldt het standaardtarief van 15 procent.

Heineken kreeg een koersverlies te verwerken van 8,1 procent. De bierbrouwer heeft het afgelopen halfjaar minder bier verkocht, vooral in Europa. Dat had onder meer te maken met prijsonderhandelingen met klanten die volgens het bedrijf inmiddels zijn afgerond. Staalconcern ArcelorMittal hield het verlies beperkt tot een min van 0,1 procent, ondanks de hoge Amerikaanse heffingen voor staal en aluminium.

De aandelen van Europese autofabrikanten zaten aanvankelijk in de lift, maar eindigden stevig in de min. Ook voor auto's gaat nu een importheffing van 15 procent gelden. In Frankfurt verloren Mercedes-Benz, Volkswagen en BMW tot 4,2 procent. Op de beurs van Milaan zakte Stellantis, de eigenaar van automerken als Citroën, Fiat, Peugeot, Jeep en Opel, 2,7 procent.