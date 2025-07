Wiebes sprint naar zege in derde Tourrit, Vos herovert het geel

ANGERS (ANP) - Wielrenster Lorena Wiebes heeft de derde etappe van de Tour de France Femmes op haar naam geschreven. De Europees kampioene van SD Worx - Protime was na 163,5 kilometer tussen La Gacilly en Angers de beste in de sprint van een kleine groep na een valpartij. Wiebes bleef landgenote Marianne Vos voor, die wel de gele trui heroverde.

Voor Wiebes is het de vierde etappezege in de Tour. Ze won in 2022 twee ritten en in 2023 één. Vorig jaar slaagde de sprintster er niet in om een etappe te winnen.

De op Mauritius geboren geletruidraagster Kimberley Le Court was in de slotkilometers betrokken bij een valpartij, net als Demi Vollering. Vos nam door de bonificatieseconden het geel over.