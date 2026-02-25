Handelsgezant VS denkt dat heffingen voor China stabiel blijven

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - President Donald Trump is van plan zijn importheffingen voor Chinese goederen even hoog te houden als voorheen. Dat zei Trumps handelsgezant Jamieson Greer. Vorige week verklaarde het Hooggerechtshof veel heffingen van Trump onwettig, maar volgens Greer zal de regering proberen de tarieven voor Chinese producten tussen de 35 en 50 procent te houden.

"We rekenen erop dat dit niveau zo blijft. We willen het niet verder verhogen. Het is onze intentie om vast te houden aan de deal die we eerder hadden", zei hij in een interview met Fox Business.

Vorig jaar raakten China en de Verenigde Staten verwikkeld in een handelsoorlog waarbij ze elkaar steeds hogere importheffingen oplegden, tot boven de 100 procent. Vervolgens spraken 's werelds twee grootste economieën een wapenstilstand af waarin ze de tarieven fors verlaagden.