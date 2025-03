Handelsminister: Trump wil TikTok in VS voor deadline verkopen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump probeert de Amerikaanse onderdelen van TikTok voor het einde van de deadline te verkopen. Dit stelt de Amerikaanse handelsminister Howard Lutnick vrijdag in een interview met Fox Business.

Vorige week zei Trump nog dat hij een verbod op het populaire videoplatform waarschijnlijk opnieuw zal uitstellen als het Chinese moederbedrijf van TikTok, ByteDance, voor 5 april geen koper kan vinden. Maar onlangs meldde hij dat zijn regering in gesprek was met vier verschillende partijen over de verkoop en dat binnenkort mogelijk een deal komt. De oorspronkelijke deadline van 19 januari werd door Trump 75 dagen uitgesteld kort na zijn aantreden.

Het Amerikaanse Congres nam vorig jaar een wet aan om TikTok te verbieden in de Verenigde Staten, met steun van zowel Democraten als Republikeinen. Ze vrezen dat de nationale veiligheid in het geding is, omdat het Chinese platform gegevens van zo'n 170 miljoen Amerikanen heeft.

Als TikTok in de Verenigde Staten verboden wordt, mogen Amerikanen de app niet meer downloaden. Ook krijgt de app in de VS geen updates meer, waardoor de kwaliteit van TikTok achteruitgaat op apparaten waarop de app voor het verbod al stond.