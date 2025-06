Grote brand bij recyclingbedrijf Oosterhout

OOSTERHOUT (ANP) - Aan de Koopvaardijweg in het Brabantse Oosterhout staan bij een recyclingbedrijf balen geperst papier in brand. De brandweer is aanwezig en bestrijdt de brand met meerdere voertuigen, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Vanwege de omvang en de hoeveelheid balen geperst papier heeft de brandweer opgeschaald naar zeer grote brand.

Door de brand is er veel rookontwikkeling. De veiligheidsregio adviseert bij overlast ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.