Handelsminister Zuid-Korea deze week naar VS voor gesprekken

SEOUL (ANP/RTR) - De Zuid-Koreaanse minister van Handel Yeo Han-koo gaat deze week naar de Verenigde Staten om te praten over de importheffingen van president Donald Trump. Volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Handel duurt dat verblijf van zondag tot vrijdag.

Hij zal dan in Washington praten met onder meer handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer en ook andere discussies voeren. Zuid-Korea is vooral erg gevoelig voor de importheffingen op auto's, staal en aluminium. De op drie na grootste economie van Azië is een belangrijke exporteur van auto's, met merken als Kia en Hyundai, naar de VS. Ook wordt veel staal verscheept.

Seoul heeft vanwege de handelsonrust de groeiprognoses voor dit jaar meermaals naar beneden bijgesteld. Daarbij speelde ook de politieke onrust in het land een rol. Om de economie te ondersteunen, verlaagde de Zuid-Koreaanse centrale bank eind mei nog de rente voor de vierde keer sinds oktober. Naar verwachting wordt de rente nog verder verlaagd.