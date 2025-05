Handelsoorlog raakt financiële positie pensioenfondsen

ROTTERDAM (ANP) - De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is flink verslechterd door de handelsoorlog, constateert onderzoeksbureau Aon. Onlangs zeiden de grootste fondsen nog dat ze in het eerste kwartaal averij hadden ontlopen dankzij hogere rentes. Maar in april zorgden dalende beurskoersen alsnog voor flinke klappen. Door een dalende rente liepen ook hun verplichtingen weer op.

Volgens Aon is de gemiddelde dekkingsgraad gedaald van 120 naar 116 procent. Dit betekent dat de fondsen voor elke 100 euro die ze nu en in de toekomst aan pensioenen moeten uitkeren, ongeveer 116 euro in kas hebben. Daarmee is hun positie terug op het niveau van eind vorig jaar. De situatie lijkt nog niet zo erg dat pensioenkortingen dreigen, maar dit zorgt wel voor lastige beslissingen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

In april kondigden de VS veel handelstarieven aan. Later schortte het land een deel van de heffingen wel weer op, maar dat nam de onrust bij beleggers niet weg.