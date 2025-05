Netanyahu vindt dood Hamas belangrijker dan vrijlating gijzelaars

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu vindt een overwinning in de Gazastrook op Hamas belangrijker dan de vrijlating van gijzelaars. Die vrijlating is "een zeer belangrijk doel, maar er is een hoger doel", zei hij volgens Times of Israel en andere Israëlische media.

"Het ultieme doel is de overwinning op onze vijanden en dit zullen we bereiken", zei de premier. Hamas en andere groepen ontvoerden 251 mensen bij hun dodelijke aanval op Israël in oktober 2023. Israël zegt dat 58 mensen nog worden vastgehouden in Gaza. Volgens de Israëlische krijgsmacht zijn 34 van hen overleden.

Netanyahu deed zijn uitspraken tijdens een evenement ter gelegenheid van de Onafhankelijkheidsdag in Israël. Donderdag wordt stilgestaan bij de oprichting van de staat Israël in 1948. Israëlische media melden dat het aantal inwoners sindsdien is vertwaalfvoudigd tot bijna 10,1 miljoen.