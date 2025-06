Knuffeldieven: 'We hebben niets kapotgemaakt'

GRONINGEN (ANP) - In de rechtbank in Groningen is de rechtszaak begonnen tegen twee mannen die worden verdacht van het stelen van knuffels bij de gedenkplek voor Jeffrey en Emma in Winschoten. De mannen uit Leeuwarden en Winschoten (beiden 20 jaar) staan in een snelrechtzitting terecht voor het vernielen van een gedenkplaats en diefstal.

"Ik vind het geen vernieling, want ik heb niets kapotgemaakt", reageerde Mohamed K. op de aanklacht. "We hebben eigenlijk niemand schade aangebracht en dat was onze bedoeling ook helemaal niet", zei Sadeddin N. Hij bood direct zijn excuses aan.

N. zei de knuffels te willen geven aan zijn broertje en zusje, om hun kamer te versieren. De politierechter toonde tijdens de zitting het filmpje van de diefstal dat de verdachten op Facebook plaatsten. De verdachten erkennen dat zij op de video te zien en te horen zijn. K. zei niet te weten dat de knuffels er lagen voor Jeffrey (10) en Emma (8), die werden ontvoerd en gedood door hun vader. Hij zei het nieuws niet te volgen.