Zelensky: mineralendeal eerste resultaat van gesprek Sint-Pieter

KYIV (ANP/RTR) - Het sluiten van de mineralendeal met de Verenigde Staten is het eerste resultaat van de ontmoeting rond de uitvaart van de paus tussen president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Dat zegt de laatstgenoemde in een video op Telegram.

Zelensky prijst de deal als een "werkelijk gelijkwaardige overeenkomst" en hij hoopt dat het Oekraïense parlement er zo snel mogelijk mee instemt. "In feite hebben we nu het eerste resultaat van de ontmoeting in het Vaticaan, wat het echt historisch maakt," aldus Zelensky.

Ook de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zei eerder op de dag al dat de ontmoeting in de Sint-Pietersbasiliek bijdroeg aan de afronding van de mineralendeal. Die zorgt ervoor dat de VS een voorkeursbehandeling krijgen bij nieuwe overeenkomsten over Oekraïense grondstoffen.