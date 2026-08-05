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Zout water rukt steeds verder op in rivierengebied door droogte

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 12:51
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TIEL (ANP) - Door de aanhoudende droogte rukt zout water vanuit het westen steeds verder landinwaarts op. In het rivierengebied in Midden-Nederland gebeurt dat met name via de Lek, de Nieuwe Merwede en de rivier de Noord tussen Dordrecht en Kinderdijk. Doordat er nu veel minder zoet water door de rivieren stroomt, wordt het zoute water minder goed teruggedrongen naar de Noordzee, meldt waterschap Rivierenland
Het zoute zeewater zakt in de rivieren naar de bodem en vormt een zogeheten zouttong, die nu steeds verder optrekt. Verzilting van het water is niet goed voor de landbouw en de natuur. Het waterschap laat daarom bij Kinderdijk alleen nog water binnenstromen bij eb. Dat water wordt gebruikt om sloten, kanalen en vaarten op peil te houden. Bij vloed zou te veel zout water het gebied binnenkomen.
"Pas als er geen andere opties meer zijn, in het uiterste geval, laten we het zoute water ook tijdens vloed in", zegt het waterschap.
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